Умер российский режиссер балета Всеволод Немоляев

Предварительной причиной смерти назвали сердечную недостаточность

16 января 2025, 10:45, ИА Амител

Всеволод Немоляев / Фото: скриншот из интервью в программе "Зеленая гостиная"

15 января в возрасте 87 лет скончался брат актрисы Светланы Немоляевой, российский артист и режиссер балета Всеволод Немоляев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

"Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам", – рассказал собеседник агентства.

Как сообщает Mash со ссылкой на источники, предварительной причиной смерти Немоляева стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Также известно, что в ноябре 2024 года режиссера госпитализировали после неудачного падения дома.

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. В 1956 году окончил Московское хореографическое училище, где обучался у педагога Николая Тарасова. В 1956 году стал артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года был солистом. За 55 сезонов в Большом театре участвовал в спектаклях "Щелкунчик", "Спартак", в концертных программах "Музыкальная табакерка", "Весна священная", "Русский сувенир". С 1977 года был режиссером балета, а затем режиссером по составам.