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Умер самый толстый кот России из Бийска Степан

20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке

09 августа 2023, 07:31, ИА Амител

Умер самый толстый кот России Степан, который жил в Бийске. Об этом рассказала Ирина Балахнина на своем YouTube-канале.

20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке. Ролик показывали на федеральных каналах и публиковали в интернет-сообществах.

В 2020 году его хозяйка, 81-летняя бийская пенсионерка, рассказывала, что посадила Степана на диету. Ветеринар выявил заболевание кишечника и риск развития диабета, в связи с чем посоветовал кормить питомца специальным кормом.

В последнее время он сильно похудел. У него было тяжелое заболевание – лимфома. На момент смерти Степану было 16 лет.

Бийск Происшествия животные

Комментарии 8

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Гость

07:47:41 09-08-2023

То переводчик , то кот. Один за одним

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kuraltay-khan

07:59:58 09-08-2023

...моему сКоту в ноябре 19 лет будет - Курильский бобтейл Гранд Евро Чемпион Irbis Little Lynx of Kuraltay-Khan... :):):)

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я

09:17:07 09-08-2023

Мой кот Степан 20 лет прожил

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Гость

10:01:03 09-08-2023

я (09:17:07 09-08-2023) Мой кот Степан 20 лет прожил... моей 1 лет. пока бодрячком

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Гость

10:03:58 09-08-2023

Гость (10:01:03 09-08-2023) моей 1 лет. пока бодрячком... 11

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Гость

09:54:34 09-08-2023

А наши коты на Прудских больше 10 лет не выживают. Зато как живут! Всех кошек передрали, уши переморозили, собакам шары поперецарапали, песняки хором погорланили, мышатинку свежайшею отведали ... . Ни то что кастрированные, жирные квартирные ссыкуны по углам.

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Гость

10:52:36 09-08-2023

Гость (09:54:34 09-08-2023) А наши коты на Прудских больше 10 лет не выживают. Зато как ... Кастрированные коты тоже бьются вовсю, а ссыкуны по углам как раз яйценосцы- именно они трясут хвостами.

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Гость

12:30:50 09-08-2023

Моей кошке 2 года, всех дачных котов переп-ла

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