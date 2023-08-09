Умер самый толстый кот России из Бийска Степан
20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке
09 августа 2023, 07:31, ИА Амител
Умер самый толстый кот России Степан, который жил в Бийске. Об этом рассказала Ирина Балахнина на своем YouTube-канале.
20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке. Ролик показывали на федеральных каналах и публиковали в интернет-сообществах.
В 2020 году его хозяйка, 81-летняя бийская пенсионерка, рассказывала, что посадила Степана на диету. Ветеринар выявил заболевание кишечника и риск развития диабета, в связи с чем посоветовал кормить питомца специальным кормом.
В последнее время он сильно похудел. У него было тяжелое заболевание – лимфома. На момент смерти Степану было 16 лет.
07:47:41 09-08-2023
То переводчик , то кот. Один за одним
07:59:58 09-08-2023
...моему сКоту в ноябре 19 лет будет - Курильский бобтейл Гранд Евро Чемпион Irbis Little Lynx of Kuraltay-Khan... :):):)
09:17:07 09-08-2023
Мой кот Степан 20 лет прожил
10:01:03 09-08-2023
я (09:17:07 09-08-2023) Мой кот Степан 20 лет прожил... моей 1 лет. пока бодрячком
10:03:58 09-08-2023
Гость (10:01:03 09-08-2023) моей 1 лет. пока бодрячком... 11
09:54:34 09-08-2023
А наши коты на Прудских больше 10 лет не выживают. Зато как живут! Всех кошек передрали, уши переморозили, собакам шары поперецарапали, песняки хором погорланили, мышатинку свежайшею отведали ... . Ни то что кастрированные, жирные квартирные ссыкуны по углам.
10:52:36 09-08-2023
Гость (09:54:34 09-08-2023) А наши коты на Прудских больше 10 лет не выживают. Зато как ... Кастрированные коты тоже бьются вовсю, а ссыкуны по углам как раз яйценосцы- именно они трясут хвостами.
12:30:50 09-08-2023
Моей кошке 2 года, всех дачных котов переп-ла