Умер самый толстый кот России из Бийска Степан

20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке

09 августа 2023, 07:31, ИА Амител

Умер самый толстый кот России Степан, который жил в Бийске. Об этом рассказала Ирина Балахнина на своем YouTube-канале.

20-килограммовый домашний питомец стал звездой интернета благодаря видео на YouTube, на котором он вальяжно сидел на лавочке. Ролик показывали на федеральных каналах и публиковали в интернет-сообществах.

В 2020 году его хозяйка, 81-летняя бийская пенсионерка, рассказывала, что посадила Степана на диету. Ветеринар выявил заболевание кишечника и риск развития диабета, в связи с чем посоветовал кормить питомца специальным кормом.

В последнее время он сильно похудел. У него было тяжелое заболевание – лимфома. На момент смерти Степану было 16 лет.