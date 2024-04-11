Умер скандально известный актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Звезда американского футбола обрел широкую известность после обвинения в убийстве экс-супруги и ее нового возлюбленного в 1994 году

11 апреля 2024, 23:12, ИА Амител

Зажженная свеча / Фото: unsplash.com

Бывший актер и спортсмен О. Джей Симпсон скончался в возрасте 76 лет в Лас-Вегасе. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила его семья в аккаунте в X.

Артист умер 10 апреля после продолжительной борьбы с раком в окружении детей и внуков.

Напомним, Симпсон в 2023 году рассказал, что "поймал" некую форму рака, однако якобы справился с болезнью. В феврале 2024-го стало известно, что у Симпсона рак простаты. В последние месяцы он мог проживать в хосписе.

Звезда американского футбола и актер О. Джей Симпсон, несмотря на заслуги в спорте и съемки в голливудских фильмах, обрел широкую известность после обвинения в убийстве экс-супруги и ее нового возлюбленного в 1994 году. Его оправдал суд присяжных, однако многие граждане США были уверены в его виновности.