Умер советский актер Богдан Козак

Ему было 83 года

29 мая 2024, 16:31, ИА Амител

Богдан Козак / Фото: Киностудия им. А.Довженко (1973)

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о смерти известного советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 84 года.

Причина смерти не уточняется.

Богдан Козак родился во Львове в 1940 году. Он служил во Львовском национальном академическом театре, а в 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР.

Фильмография актера включает девять работ, среди которых фильмы "До последней минуты" (1973), "Старая крепость" (1973) и "Государственная граница. За порогом победы" (1987).