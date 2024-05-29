Умер советский актер Богдан Козак
Ему было 83 года
29 мая 2024, 16:31, ИА Амител
Богдан Козак / Фото: Киностудия им. А.Довженко (1973)
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о смерти известного советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 84 года.
Причина смерти не уточняется.
Богдан Козак родился во Львове в 1940 году. Он служил во Львовском национальном академическом театре, а в 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР.
Фильмография актера включает девять работ, среди которых фильмы "До последней минуты" (1973), "Старая крепость" (1973) и "Государственная граница. За порогом победы" (1987).
19:34:48 30-05-2024
как это "не уточняется"? СТАРОСТЬ знаете ли