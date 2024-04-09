Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Летчик дважды летал в космос как бортинженер

09 апреля 2024, 23:59, ИА Амител

Космонавт Владимир Аксенов / Фото: ТАСС

Советский летчик-космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает Роскосмос.

"Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу", – отметили в госкорпорации.Владимир Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. В 1973 году перешел в отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя. За время своего пребывания в нем он дважды летал в космос.

Был бортинженером космических кораблей "Союз-22" и "Союз Т-2". Стал 36-м летчиком-космонавтом СССР.