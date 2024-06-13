Умер советский космонавт Зудов, в 1976 году посадивший корабль на воду

Церемония прощания с ним состоится 14 июня

13 июня 2024, 18:42, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля "Союз-23" – единственного в отечественной космонавтике, нештатно севшего на воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Отмечается, что Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится 14 июня.

Зудова зачислили в отряд космонавтов в октябре 1965 года. В космический полет он отправился 14 октября 1976 года на корабле "Союз-23" вместе с Валерием Рождественским. Из-за отказа систем корабль не смог пристыковаться к станции "Салют-5", а посадка стала единственным приводнением в российской космонавтике.