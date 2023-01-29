Умер создатель образов кота Леопольда Вячеслав Назарук

Прощание с Назаруком пройдёт 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице

29 января 2023, 22:06, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

На 82-м году жизни скончался советский мультипликатор Вячеслав Назарук. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертёнок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук", – написал Капков в запрещённой в России социальной сети.

Он добавил, что в последние годы Назарук занимался мультфильмами, посвящёнными древнерусской истории. Прощание с Назаруком пройдёт 1 февраля в 14:00 в храме царевича Димитрия при Первой градской больнице.