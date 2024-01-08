Умер создатель языка программирования Pascal
Ему было 89 лет
08 января 2024, 10:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На 90-м году жизни скончался швейцарский ученый-информатик Никлаус Вирт. Об этом рассказали в Швейцарской высшей технической школе, где он работал.
Вирт является создателем таких языков программирования, как Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. В 1984 году он стал обладателем премии Тьюринга – самой престижной среди информатиков.
Ученый работал в нескольких институтах, а также участвовал в разработках для Пентагона. Язык программирования Pascal, созданный им, отличался простотой и некоторое время был самым часто используемым в коммерческих целях.
Никлаусу Вирту было 89 лет.
20:47:38 08-01-2024
Мой первый язык программирования. RIP, господин Вирт! Спасибо вам!
10:11:38 09-01-2024
Да, в свое время на Турбо-Паскале много что пытался делать, неплохой язык. А первый как и у многих наверное был Бейсик, еще в 80-е.