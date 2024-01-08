Умер создатель языка программирования Pascal

Ему было 89 лет

08 января 2024, 10:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 90-м году жизни скончался швейцарский ученый-информатик Никлаус Вирт. Об этом рассказали в Швейцарской высшей технической школе, где он работал.

Вирт является создателем таких языков программирования, как Pascal, Euler, Modula-2, Oberon. В 1984 году он стал обладателем премии Тьюринга – самой престижной среди информатиков.

Ученый работал в нескольких институтах, а также участвовал в разработках для Пентагона. Язык программирования Pascal, созданный им, отличался простотой и некоторое время был самым часто используемым в коммерческих целях.

Никлаусу Вирту было 89 лет.