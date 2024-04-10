Умер ученый Хиггс, предсказавший существование бозона

Позднее частицу назвали в честь него

10 апреля 2024, 13:16, ИА Амител

Профессор Хиггс / Фото: www.ed.ac.uk

На 95-м году жизни умер британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон. Об этом сообщили в Эдинбургском университете.

"Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", – сказано в сообщении.

В университете напомнили, что в 1964 году Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон. Эта частица была названа в его честь.