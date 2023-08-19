Умер "ялтинский Хатико", который 12 лет ждал хозяина на берегу

За это время пес успел стать местной достопримечательностью

19 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: Подслушано Ялта

14-летний пес по кличке Мухтар, которого называли "ялтинским Хатико", умер. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Ялта".

Хозяин животного работал на пляже спасателем, но 12 лет назад погиб. После этого пес стал выходить на берег и искать его. Позднее собаку на улице встретил уличный музыкант, трубач Виктор Малиновский, которому Мухтар подпевал во время выступлений.

Малиновский рассказал, что после последнего выступления Мухтар не стал подниматься в квартиру, ему вызвали ветеринара, но спасти старого пса не смогли.

Ялтинцы в соцсетях обсуждают возможность поставить Мухтару памятник.