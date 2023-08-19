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Умер "ялтинский Хатико", который 12 лет ждал хозяина на берегу

За это время пес успел стать местной достопримечательностью

19 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: Подслушано Ялта
Фото: Подслушано Ялта

14-летний пес по кличке Мухтар, которого называли "ялтинским Хатико", умер. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Ялта".

Хозяин животного работал на пляже спасателем, но 12 лет назад погиб. После этого пес стал выходить на берег и искать его. Позднее собаку на улице встретил уличный музыкант, трубач Виктор Малиновский, которому Мухтар подпевал во время выступлений. 

Малиновский рассказал, что после последнего выступления Мухтар не стал подниматься в квартиру, ему вызвали ветеринара, но спасти старого пса не смогли.

Ялтинцы в соцсетях обсуждают возможность поставить Мухтару памятник.

Собаки

Комментарии 4

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Нск

15:31:50 19-08-2023

преданность собаки нет границ

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Гость

18:50:19 19-08-2023

Бедный пёс.. Надеюсь они встретятся на том свете или в следующей жизни..Вечная память Мухтару и его Хозяину..

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Гость.

21:54:06 19-08-2023

Собака самое близкое человеку существо на этой планете.

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Гость

17:27:56 20-08-2023

Гость. (21:54:06 19-08-2023) Собака самое близкое человеку существо на этой планете.... Если человек не может с другим человеком отношения построить, то да, ему среди животных приходится компанию себе искать.

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