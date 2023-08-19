Умер "ялтинский Хатико", который 12 лет ждал хозяина на берегу
За это время пес успел стать местной достопримечательностью
19 августа 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: Подслушано Ялта
14-летний пес по кличке Мухтар, которого называли "ялтинским Хатико", умер. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Ялта".
Хозяин животного работал на пляже спасателем, но 12 лет назад погиб. После этого пес стал выходить на берег и искать его. Позднее собаку на улице встретил уличный музыкант, трубач Виктор Малиновский, которому Мухтар подпевал во время выступлений.
Малиновский рассказал, что после последнего выступления Мухтар не стал подниматься в квартиру, ему вызвали ветеринара, но спасти старого пса не смогли.
Ялтинцы в соцсетях обсуждают возможность поставить Мухтару памятник.
15:31:50 19-08-2023
преданность собаки нет границ
18:50:19 19-08-2023
Бедный пёс.. Надеюсь они встретятся на том свете или в следующей жизни..Вечная память Мухтару и его Хозяину..
21:54:06 19-08-2023
Собака самое близкое человеку существо на этой планете.
17:27:56 20-08-2023
Гость. (21:54:06 19-08-2023) Собака самое близкое человеку существо на этой планете.... Если человек не может с другим человеком отношения построить, то да, ему среди животных приходится компанию себе искать.