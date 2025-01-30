Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин

Его голосом говорят персонажи более 40 известных фильмов и мультфильмов

30 января 2025, 08:30, ИА Амител

Борис Улитин на церемонии вручения XXI высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" / Фото: ТАСС

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Улитин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по культуре Санкт-Петербурга.

"Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин", – указали в ведомстве.

Борис Улитин родился в творческой семье: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Ленинграда он остался в городе на попечении тети, с матерью воссоединился только в 1943 году. Окончившего театральный институт Улитина заметил Николай Акимов. Он пригласил его в труппу Театра комедии, где актер прослужил около 60 лет.

Борис Улитин озвучил персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. В их числе "Звездные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.