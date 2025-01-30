Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин
Его голосом говорят персонажи более 40 известных фильмов и мультфильмов
30 января 2025, 08:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Улитин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по культуре Санкт-Петербурга.
"Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин", – указали в ведомстве.
Борис Улитин родился в творческой семье: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Ленинграда он остался в городе на попечении тети, с матерью воссоединился только в 1943 году. Окончившего театральный институт Улитина заметил Николай Акимов. Он пригласил его в труппу Театра комедии, где актер прослужил около 60 лет.
Борис Улитин озвучил персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. В их числе "Звездные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.
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