Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор

Актёр скончался 3 марта во сне в больнице в кругу семьи

04 марта 2023, 14:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Спасти рядового Райана" (1998)

Скончался голливудский актёр Том Сайзмор. Как пишет Variety, 61-летнего артиста не стало 3 марта после того, как его отключили от системы жизнеобеспечения.

По словам менеджера артиста, Сайзмор мирно скончался во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат и сыновья-близнецы в этот момент были рядом с ним.

Актёра госпитализировали 18 февраля с аневризмой сосудов головного мозга, которая стала следствием перенесённого инсульта. 27 февраля в виду безнадёжного состояния Сайзмора врачи порекомендовали отключить его от аппаратов.

Том Сайзмор родился 29 ноября 1961 года. Он снялся во многих культовых фильмах, играя в основном роли второго плана. Среди них – "На гребне волны", "Прирождённые убийцы", "Схватка", "Враг государства", "Пёрл Харбор" и "Спасти рядового Райана". Также актёр озвучил антагониста Сонни Форелли в видеоигре GTA: Vice City (2002).

В мае 2022 года скончался другой актёр, участвующий в озвучке этого тайтла, – Рэй Лиотта, известный также по фильмам "Славные парни", "Ганнибал" "Реальные кабаны" и другим.