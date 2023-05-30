Умер звезда сериалов "Каменская" и "Склифосовский" Николай Шатохин
Похороны пройдут 1 июня, однако место прощания и захоронения пока неизвестно
30 мая 2023, 22:45, ИА Амител
Фото: kino-teatr.ru
Российский актёр Николай Шатохин скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссёра Ксению Зорину.
Артист умер в больнице. Причина смерти пока неизвестна. Его похороны пройдут 1 июня, однако о месте прощания и захоронении пока информации нет.
Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 году окончил ГИТИС. После три года служил в Московском театре юного зрителя.
Широкому зрителю актёр больше всего запомнился по ролям в сериалах "Каменская", "Восьмидесятые" и "Склифосовский". Кроме того, он снялся в фильмах "Лекарство от смерти", "Куприн" и "Довлатов".
08:02:58 31-05-2023
Конечно, жалко человека. Но как понимать звезда того или иного фильма? Ведь и в спектаклях и в кино роли, а не звезды актеры актеры играют.