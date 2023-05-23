Умер звезда "Тора" и "Викингов" Рэй Стивенсон
Ему было 58 лет
23 мая 2023, 07:32, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал Star Wars
В возрасте 58 лет скончался британский актёр Рэй Стивенсон, пишет Lenta.ru.
Незадолго до этого артист участвовал в съёмках на итальянском острове Искья. 20 мая он почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а 22-го числа его состояние резко ухудшилось.
Конкретная причина смерти пока не раскрывается.
Стивенсон родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии. В кино начал сниматься в 1993-м. Известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как: "Рим", "Декстер", "Три мушкетёра", "Чёрные паруса", "Викинги", "Тор" и многих других.
08:46:38 23-05-2023
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