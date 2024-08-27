Умеренные дожди, до +22. О погоде в Алтайском крае днем 27 августа

Ветер северо-западный, 4-9 м/с

27 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com

От +14 до +23 градусов ожидается днем 27 августа в Алтайском крае. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие дожди, по юго-востоку умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +20 до +22 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.