Умеренные дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае днем 30 мая

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

30 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь в хвойном лесу / Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.