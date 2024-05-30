Умеренные дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае днем 30 мая
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
30 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Дождь в хвойном лесу / Фото: unsplash.com
От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +9 до +11 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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