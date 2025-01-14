Умерла актриса Барбара Рыльска
О причинах смерти артистки не сообщается
14 января 2025, 10:40, ИА Амител
Барбара Рыльска / Фото: кадр из фильма "Беспокойная племянница"
В возрасте 88 лет скончалась известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска. Об этом сообщает РИА Новости.
"Рыльска на протяжении своей театральной карьеры служила в Варшавском театре комедии, Варшавском Народном театре, театре "Квадрат", – уточнили в издании.
Как киноактриса она снялась в фильмах "Квартиранты", "Адам и Ева", "Те, кого ищут", "Особняк на Зеленой", "Беспокойная племянница".
20 января Барбаре Рыльской могло исполниться 89 лет.
О причинах смерти актрисы не сообщалось.
Ранее из-за созвучия имен и фамилий некоторые СМИ ошибочно написали о смерти звезды "Иронии судьбы", польской актрисы Барбары Брыльской.
11:32:02 14-01-2025
эх, одна буква и минус руссофобка.