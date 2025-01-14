Умерла актриса Барбара Рыльска

О причинах смерти артистки не сообщается

14 января 2025, 10:40, ИА Амител

Барбара Рыльска / Фото: кадр из фильма "Беспокойная племянница"

В возрасте 88 лет скончалась известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рыльска на протяжении своей театральной карьеры служила в Варшавском театре комедии, Варшавском Народном театре, театре "Квадрат", – уточнили в издании.

Как киноактриса она снялась в фильмах "Квартиранты", "Адам и Ева", "Те, кого ищут", "Особняк на Зеленой", "Беспокойная племянница".

20 января Барбаре Рыльской могло исполниться 89 лет.

О причинах смерти актрисы не сообщалось.

Ранее из-за созвучия имен и фамилий некоторые СМИ ошибочно написали о смерти звезды "Иронии судьбы", польской актрисы Барбары Брыльской.