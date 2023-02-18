Умерла актриса и бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

Ей было 83 года

18 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В возрасте 83 лет скончалась экс-супруга Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова. Об этом со ссылкой на соцсети актёра Вениамина Смехова сообщает Пятый канал.

"Спасибо сердечное, Люсенька, за высокую цену ранним творениям мужа, за добрые руки в создании Центра Владимира Высоцкого на Таганке, за гордость и за мудрость…" – написал артист.

С Владимиром Высоцким Абрамова познакомилась на съёмках фильма "713-й просит посадку".

Помимо работы в кино, она также выпустила книгу воспоминаний о поэте "Факты его биографии".