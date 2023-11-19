Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова

Она ушла из жизни после продолжительной болезни

19 ноября 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Отмечается, что Стрельцова ушла из жизни после продолжительной болезни.

Татьяна Стрельцова удостоена награды "Заслуженная артистка Киргизской ССР", а также "Народная артистка Киргизии".

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Стрельцовой и разделяем боль невосполнимой утраты", – сказано в сообщении пресс-службы.

Стрельцова известна ролями в следующих спектаклях: "А зори здесь тихие", "Горе от ума", "Дни Турбиных", "Борис Годунов".