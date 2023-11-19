Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
19 ноября 2023, 22:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.
Отмечается, что Стрельцова ушла из жизни после продолжительной болезни.
Татьяна Стрельцова удостоена награды "Заслуженная артистка Киргизской ССР", а также "Народная артистка Киргизии".
"Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Стрельцовой и разделяем боль невосполнимой утраты", – сказано в сообщении пресс-службы.
Стрельцова известна ролями в следующих спектаклях: "А зори здесь тихие", "Горе от ума", "Дни Турбиных", "Борис Годунов".
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