Умерла актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори

Она скончалась на 92-м году жизни

15 октября 2023, 17:37, ИА Амител

Кадр из сериала "Твин Пикс"

В возрасте 91 года умерла американская актриса Пайпер Лори. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Журналистам о смерти актрисы рассказал ее агент. Он отметил, что Лори скончалась от старости, а также добавил, что она была талантливым человеком.

Пайпер Лори трижды была номинанткой на "Оскар" за участие в фильмах "Бильярдист" (The Husler, 1961), "Кэрри" (Carrie,1976) и "Дети тишины" (Children of a Lesser God, 1986).

За свою роль в сериале "Твин Пикс" актриса получила "Золотой глобус".