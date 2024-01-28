Умерла актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова

С 1991 года она служила в "Театре на Покровке"

28 января 2024, 08:31, ИА Амител

Кадр из сериала "Не женское дело"

На 82-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Вера Молчанова. Об этом сообщили в пресс-службе "Театра на Покровке".

"Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в "Театре на Покровке" Вера Молчанова служила с 1991 года.

Широкому зрителю актриса может быть известна по ролям в сериалах "След" и "Закрытая школа".