Умерла актриса из сериалов "След" и "Закрытая школа" Вера Молчанова
С 1991 года она служила в "Театре на Покровке"
28 января 2024, 08:31, ИА Амител
Кадр из сериала "Не женское дело"
На 82-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Вера Молчанова. Об этом сообщили в пресс-службе "Театра на Покровке".
"Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в "Театре на Покровке" Вера Молчанова служила с 1991 года.
Широкому зрителю актриса может быть известна по ролям в сериалах "След" и "Закрытая школа".
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