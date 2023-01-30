Умерла актриса, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в сериале

Её образ стал источником вдохновения для интерпретации героини Дженны Ортеги в сериале "Уэнсдэй", который стал сверхпопулярен в 2022 году

30 января 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: www.sensacine.com.mx

Скончалась актриса Лиза Лоринг – исполнительница роли Уэнсдэй Аддамс в оригинальном сериале "Семейка Аддамс", который выходил с 1964 по 1966 год. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на её дочь Ванессу Фумберг.

Лоринг скончалась в субботу, 28 января. Как рассказала Ванесса, Лиза скончалась в кругу семьи. Рядом были обе её дочери. По информации издания The Hollywood Reporter (THR), актриса находилась в больнице в городе Бербанк (штат Калифорния). Причиной смерти стало осложнение после инсульта, вызванного повышенным артериальным давлением.

Лоринг наиболее известна ролью Уэнсдэй Аддамс. Оригинальный сериал "Семейка Аддамс" вышел на экраны в 1964 году, став первой телеадаптацией комиксов художника Чарльза Аддамса. Созданный Лоринг мрачный образ Уэнсдэй стал источником вдохновения для интерпретации героини Дженны Ортеги в сериале "Уэнсдэй".