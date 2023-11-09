Скончалась алтайская артистка Любовь Августовская

В последние годы она преподавала актерское мастерство

09 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: МТА

9 ноября в возрасте 76 лет скончалась заслуженная артистка России Любовь Августовская, сообщили в Молодежном театре Алтая.

Прощание пройдет 11 ноября в Храме Вифлеемских младенцев-мучеников на территории Иоанно-Богословской церкви (ул. Шумакова, 25а) с 12 до 14 часов.

Любовь Августовская родилась в 1947 году в Красноярске. Там же окончила училище искусств по специальности "Актер театра музыкальной комедии". В 1975-м переехала в Барнаул и начала работать в Алтайском театре музкомедии, в котором служила многие годы. С 1990-х прима начала преподавать также актерское мастерство в музыкальном колледже. Последние годы Августовская вела актерское мастерство в Школе-студии МТА.