Умерла американская певица Тина Тернер

В последнее время она боролась с онкологическим заболеванием

25 мая 2023, 07:57, ИА Амител

Кадр из видео

В возрасте 83 лет ушла из жизни певица Тина Тёрнер. Она скончалась в своём доме в Швейцарии, пишет ряд зарубежных СМИ.

Тину Тёрнер называют королевой рок-н-ролла. Журнал Rolling Stones включил её в список величайших певиц современности.

В последнее время она испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. У певицы случился инсульт, затем ей была необходима трансплантация из-за почечной недостаточности. Также у певицы был рак.

Отметим, что в декабре 2022 года умер сын певицы. Он также боролся с онкологическим заболеванием.

В 2021 году Тина Тёрнер официально объявила о завершении карьеры.

