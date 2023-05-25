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Умерла американская певица Тина Тернер

В последнее время она боролась с онкологическим заболеванием

25 мая 2023, 07:57, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В возрасте 83 лет ушла из жизни певица Тина Тёрнер. Она скончалась в своём доме в Швейцарии, пишет ряд зарубежных СМИ.

Тину Тёрнер называют королевой рок-н-ролла. Журнал Rolling Stones включил её в список величайших певиц современности.

В последнее время она испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. У певицы случился инсульт, затем ей была необходима трансплантация из-за почечной недостаточности. Также у певицы был рак.

Отметим, что в декабре 2022 года умер сын певицы. Он также боролся с онкологическим заболеванием.

В 2021 году Тина Тёрнер официально объявила о завершении карьеры.
 

культура

Комментарии 4

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Гость

09:11:17 25-05-2023

simply the best

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Гость

10:20:54 25-05-2023

Очень крутая певица. Никакой Майкл Джексон рядом не стоял. Тина просто СУПЕР исполнительница!!!

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Гость

14:17:05 25-05-2023

Гость (10:20:54 25-05-2023) Очень крутая певица. Никакой Майкл Джексон рядом не стоял. Т... Русская национальная черта - чтобы похвалить кого-то, надо кого-то другого обо*рать!

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Гость

13:14:47 25-05-2023

Да, ее энергетика была уникальной просто, жаль очень, что уходят легенды...

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