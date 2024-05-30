Умерла Анастасия Заворотнюк

В последние годы жизни она боролась с раком

30 мая 2024, 13:19, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Фото: соцсети

В возрасте 53 лет умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили близкие в ее социальных сетях.

Напомним, что в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – одну из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.

Заворотнюк прошла курс химиотерапии и лучевую терапию за границей, но лечение не помогло. 13 сентября 2019 года нейрохирурги планировали операцию, но вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки. Какое-то время актриса провела в реанимации в коме с отеком мозга и осложнениями на фоне болезни.

Анастасия Заворотнюк начала карьеру в 1990-е, но стала известной в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.