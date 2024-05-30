Умерла Анастасия Заворотнюк
В последние годы жизни она боролась с раком
30 мая 2024, 13:19, ИА Амител
В возрасте 53 лет умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили близкие в ее социальных сетях.
Напомним, что в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – одну из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка.
Заворотнюк прошла курс химиотерапии и лучевую терапию за границей, но лечение не помогло. 13 сентября 2019 года нейрохирурги планировали операцию, но вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки. Какое-то время актриса провела в реанимации в коме с отеком мозга и осложнениями на фоне болезни.
Анастасия Заворотнюк начала карьеру в 1990-е, но стала известной в роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Снялась в боевике "Код Апокалипсиса", мелодраме "Мамы", современной версии "Служебного романа" и военной драме "Охота на гауляйтера". В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.
13:31:33 30-05-2024
очень жалко, красивая женщина
14:12:24 30-05-2024
Трое детей . Женщина с большой буквы. Не просто красивая.
10:05:35 31-05-2024
Очень много достойных людей ушло и болели, но столько сколько писали о ней никогда не было. Честно говоря: Задолбали бесконечные новости о ней, а поэтому мир её праху.