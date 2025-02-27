Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг
Источники сообщают, что смерть произошла по естественным причинам
27 февраля 2025, 07:25, ИА Амител
Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники и полицию.
Широкую известность Трахтенберг получила благодаря ролям в сериалах "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", а также в фильме "Евротур".
По информации издания, мать нашла актрису мертвой 26 февраля около 08:00 в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Отмечается, что не так давно Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.
Согласно данным телеканала ABC, смерть произошла по естественным причинам. После вскрытия эксперты установят ее обстоятельства и характер.
09:33:14 27-02-2025
Трахтенберг давно умер
11:15:23 27-02-2025
Гость (09:33:14 27-02-2025) Трахтенберг давно умер... Люди, которые минусят, верят, что он жив.
09:52:38 27-02-2025
снималась с 91 по 18 годы.
а ей был почти сороковник.
ничегосебе карьера...
10:15:01 27-02-2025
Я думал не бывает такой фамилии