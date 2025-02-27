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Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг

Источники сообщают, что смерть произошла по естественным причинам

27 февраля 2025, 07:25, ИА Амител

Мишель Трахтенберг / Фото: кадр из фильма "Евротур"
Мишель Трахтенберг / Фото: кадр из фильма "Евротур"

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники и полицию.

Широкую известность Трахтенберг получила благодаря ролям в сериалах "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", а также в фильме "Евротур".

По информации издания, мать нашла актрису мертвой 26 февраля около 08:00 в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Отмечается, что не так давно Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.

Согласно данным телеканала ABC, смерть произошла по естественным причинам. После вскрытия эксперты установят ее обстоятельства и характер.

культура утраты

Комментарии 4

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Гость

09:33:14 27-02-2025

Трахтенберг давно умер

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Гость

11:15:23 27-02-2025

Гость (09:33:14 27-02-2025) Трахтенберг давно умер... Люди, которые минусят, верят, что он жив.

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Musik

09:52:38 27-02-2025

снималась с 91 по 18 годы.
а ей был почти сороковник.
ничегосебе карьера...

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Гость

10:15:01 27-02-2025

Я думал не бывает такой фамилии

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