Умерла голливудская актриса Мишель Трахтенберг

Источники сообщают, что смерть произошла по естественным причинам

27 февраля 2025, 07:25, ИА Амител

Мишель Трахтенберг / Фото: кадр из фильма "Евротур"

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники и полицию.

Широкую известность Трахтенберг получила благодаря ролям в сериалах "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", а также в фильме "Евротур".

По информации издания, мать нашла актрису мертвой 26 февраля около 08:00 в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Отмечается, что не так давно Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.

Согласно данным телеканала ABC, смерть произошла по естественным причинам. После вскрытия эксперты установят ее обстоятельства и характер.