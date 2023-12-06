Умерла художник мультфильма "Винни Пух" Наталия Богомолова

Незадолго до смерти она получила серьезный перелом

06 декабря 2023, 19:40, ИА Амител

Кадр из мультфильма

В Москве скончалась художник ряда советских мультфильмов, среди которых "Винни Пух", "Котенок по имени Гав", "Дед Мороз и лето" Наталия Богомолова. Об этом сообщает Shot.

По информации источников, незадолго до смерти Богомолова получила серьезный перелом. Ее доставили в больницу, но последствия травмы оказались очень серьезными.

Наталии Богомоловой было 83 года.

В фильмографии советской художницы и режиссера более 200 мультфильмов, среди которых – "Песенка мышонка", "Бобик в гостях у Барбоса", "Дядя Степа – милиционер", "Дарю тебе звезду", "Пони бегает по кругу", "Катерок", "Шпионские страсти", "Мы ищем кляксу", "Голубой щенок", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Обезьянки в опере", "Обезьянки, вперед", а также несколько выпусков "Веселой карусели".