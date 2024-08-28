Умерла известный барнаульский психолог Екатерина Мухачева
В последнее время она боролась с раком
28 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Екатерина Мухачева / Фото: "ВКонтакте"
Скончалась известная барнаульская гештальт-терапевт Екатерина Мухачева. Об этом в соцсетях рассказал ее коллега Антон Черепанов.
Екатерина Ивановна работала преподавателем Алтайского государственного университета (АлтГУ), позднее она работала старшим тренером, супервизором Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП), возглавляла этическую комиссию в этом вузе.
В последнее время Екатерина Мухачева боролась с раком. Закончить работу она могла по состоянию здоровья.
Дата и время прощания с ней пока неизвестны.
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