Умерла известный барнаульский психолог Екатерина Мухачева

В последнее время она боролась с раком

28 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Екатерина Мухачева / Фото: "ВКонтакте"

Скончалась известная барнаульская гештальт-терапевт Екатерина Мухачева. Об этом в соцсетях рассказал ее коллега Антон Черепанов.

Екатерина Ивановна работала преподавателем Алтайского государственного университета (АлтГУ), позднее она работала старшим тренером, супервизором Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП), возглавляла этическую комиссию в этом вузе.

В последнее время Екатерина Мухачева боролась с раком. Закончить работу она могла по состоянию здоровья.

Дата и время прощания с ней пока неизвестны.