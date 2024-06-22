Умерла мать легендарного футболиста Пеле
Селеста Арантис скончалась на 102-м году жизни
22 июня 2024, 22:40, ИА Амител
Пеле с матерью / Фото: соцсети Пеле
В возрасте 101 года скончалась Селеста Арантис – мать легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле, сообщает AP.
Женщина пережила своего сына чуть больше чем на полтора года – Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
При этом отмечается, что последние пять лет Селеста была в вегетативном состоянии и так и не узнала о смерти сына.
В ФК "Сантос", за который выступал Пеле, выразили глубокие соболезнование по поводу кончины матери своего "вечного короля".
Пеле был одним из трех детей у Селесты. Изначально она была против стремления сына стать футболистом, но постепенно изменила свои взгляды.
Комментарии 0