Умерла мать легендарного футболиста Пеле

Селеста Арантис скончалась на 102-м году жизни

22 июня 2024, 22:40, ИА Амител

Пеле с матерью / Фото: соцсети Пеле

В возрасте 101 года скончалась Селеста Арантис – мать легендарного бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле, сообщает AP.

Женщина пережила своего сына чуть больше чем на полтора года – Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

При этом отмечается, что последние пять лет Селеста была в вегетативном состоянии и так и не узнала о смерти сына.

В ФК "Сантос", за который выступал Пеле, выразили глубокие соболезнование по поводу кончины матери своего "вечного короля".

Пеле был одним из трех детей у Селесты. Изначально она была против стремления сына стать футболистом, но постепенно изменила свои взгляды.