Умерла первая жена Фиделя Кастро

В этом браке родился его единственный ребенок

07 июля 2024, 18:31, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Мирта Диас-Баларт, первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети.

"Великая женщина покидает нас. Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес", – написал он.

Мирта Диас-Баларт познакомилась с Фиделем Кастро, когда они оба учились в Гаванском университете. Там она изучала литературу и философию.

Пара заключила брак в 1948 году. Вскоре у них родился сын, которого назвали Фиделито. Он стал единственным законнорожденным ребенком Фиделя Кастро.

В 1955 году Мирта и Фидель развелись. После развода она жила в Испании, но позже вернулась на Кубу.