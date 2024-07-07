Умерла первая жена Фиделя Кастро
В этом браке родился его единственный ребенок
07 июля 2024, 18:31, ИА Амител
Мирта Диас-Баларт, первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов в социальной сети.
"Великая женщина покидает нас. Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес", – написал он.
Мирта Диас-Баларт познакомилась с Фиделем Кастро, когда они оба учились в Гаванском университете. Там она изучала литературу и философию.
Пара заключила брак в 1948 году. Вскоре у них родился сын, которого назвали Фиделито. Он стал единственным законнорожденным ребенком Фиделя Кастро.
В 1955 году Мирта и Фидель развелись. После развода она жила в Испании, но позже вернулась на Кубу.
09:53:59 08-07-2024
ушла из жизни в возрасте 95 лет --- и Кастро 90 лет прожил, климат там похоже хороший
09:57:23 08-07-2024
Может и Байден 95 проживет, у них там хорошая медицина. Ему и не надо быстро соображать, будет мультики смотреть и счастливо жить, денег полно. Хотя есть угроза, что могут посадить. Раньше в США бывших президентов не трогали, а сейчас все изменилось, могут посадить
10:09:12 08-07-2024
Гость (09:57:23 08-07-2024) Может и Байден 95 проживет, у них там хорошая медицина. Ему ... черчиль, 90 лет прожил.
"Чтобы оставаться в форме, необходимы покой, хорошая еда и, самое главное, никакого спорта. Своим долголетием я обязан спорту. Ведь я им никогда не занимался."