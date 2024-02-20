Умерла порноактриса Кэгни Линн Картер

Женщина ушла из жизни добровольно

20 февраля 2024, 10:48, ИА Амител

Кэгни Линн Картер / Кадр: YouTube

Американская звезда фильмов для взрослых Кэгни Линн Картер скончалась в возрасте 36 лет, пишет Mirror.

По данным издания, порноактриса покончила с собой – женщину нашли мертвой в ее доме в штате Огайо.

Ее друзья начали сбор средств для похорон.

Картер родилась 28 марта 1987 года в Техасе. В порно начала сниматься в 2008-м. Была отмечена многими наградами. На 2019 год снялась в 619 фильмах.