Умерла порноактриса Кэгни Линн Картер
Женщина ушла из жизни добровольно
20 февраля 2024, 10:48, ИА Амител
Кэгни Линн Картер / Кадр: YouTube
Американская звезда фильмов для взрослых Кэгни Линн Картер скончалась в возрасте 36 лет, пишет Mirror.
По данным издания, порноактриса покончила с собой – женщину нашли мертвой в ее доме в штате Огайо.
Ее друзья начали сбор средств для похорон.
Картер родилась 28 марта 1987 года в Техасе. В порно начала сниматься в 2008-м. Была отмечена многими наградами. На 2019 год снялась в 619 фильмах.
10:52:21 20-02-2024
бядапячаль
10:52:58 20-02-2024
Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно сейчас как комаров на болоте))
11:13:22 20-02-2024
ВВП (10:52:58 20-02-2024) Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно ... Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких убийств, грабежей, войн и прочей гадости.
11:20:18 20-02-2024
Гость (11:13:22 20-02-2024) Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких... Это смотря какой поджанр смотреть
19:14:13 20-02-2024
Гость (11:13:22 20-02-2024) Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких... это факт))) только любовь поцелуи и секс))))
14:39:07 20-02-2024
ВВП (10:52:58 20-02-2024) Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно ... Посматриваешь?
21:05:17 20-02-2024
Гость (14:39:07 20-02-2024) Посматриваешь?... ты типа не смотришь=) кто скрывает, тот больше всех смотрит
11:05:12 20-02-2024
где можно посмотреть?
11:07:02 20-02-2024
Гость (11:05:12 20-02-2024) где можно посмотреть?... смерть или похороны?
11:07:02 20-02-2024
неужели все новости кончились?
11:21:42 20-02-2024
Жалко.Актриса хорошая, а порно так себе.
11:48:29 20-02-2024
НА Лариску П. в молодости очень похожа!
12:02:11 20-02-2024
Вся страна в печали и скорби...
12:24:23 20-02-2024
В порно начала сниматься в 2008-м. Была отмечена многими наградами ---- заслуженная+
12:57:28 20-02-2024
Каких людей теряем Товарищи!Надо приспустить флаги.
13:10:46 20-02-2024
Лучшие всегда уходят первыми !
15:02:01 20-02-2024
Высокое художество, 1 фильм в неделю, Лукас и Мосфильм нервно курят в сторонке
16:17:30 20-02-2024
я конечно фильмы с ней не смотрел, но не пойму что тут смешного ? Ну порноактрисса и что ? Человек в 36 лет добровольно уходит из жизни... Да чем бы она не занималась, она не убйица или т.п. Над таким не правильно подшучивать
16:30:50 20-02-2024
гость (16:17:30 20-02-2024) я конечно фильмы с ней не смотрел, но не пойму что тут смешн... Ну а чо не поржать? Тут же ни перед кем на камеру извиняться не придется.
18:20:33 20-02-2024
Гость (16:30:50 20-02-2024) Ну а чо не поржать? Тут же ни перед кем на камеру извиняться... А давайте извиняться всякий раз после всех слов и поступков. Просто так, на всякий случай. Пусть это станет национальной "фичей"...
19:50:08 20-02-2024
Ох не лёгкая эта работа...
09:59:35 21-02-2024
Гость (19:50:08 20-02-2024) Ох не лёгкая эта работа...... Попробуй поработай, а потом поделишься опытом.
11:11:34 21-02-2024
Сгорела на работе(((