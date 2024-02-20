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Умерла порноактриса Кэгни Линн Картер

Женщина ушла из жизни добровольно

20 февраля 2024, 10:48, ИА Амител

Кэгни Линн Картер / Кадр: YouTube
Кэгни Линн Картер / Кадр: YouTube

Американская звезда фильмов для взрослых Кэгни Линн Картер скончалась в возрасте 36 лет, пишет Mirror.

По данным издания, порноактриса покончила с собой – женщину нашли мертвой в ее доме в штате Огайо.

Ее друзья начали сбор средств для похорон.

Картер родилась 28 марта 1987 года в Техасе. В порно начала сниматься в 2008-м. Была отмечена многими наградами. На 2019 год снялась в 619 фильмах.

Кино

Комментарии 23

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Гость

10:52:21 20-02-2024

бядапячаль

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ВВП

10:52:58 20-02-2024

Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно сейчас как комаров на болоте))

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Гость

11:13:22 20-02-2024

ВВП (10:52:58 20-02-2024) Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно ... Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких убийств, грабежей, войн и прочей гадости.

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Гость

11:20:18 20-02-2024

Гость (11:13:22 20-02-2024) Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких... Это смотря какой поджанр смотреть

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юрий

19:14:13 20-02-2024

Гость (11:13:22 20-02-2024) Один из нормальных киножанров. Позитивный и светлый. Никаких... это факт))) только любовь поцелуи и секс))))

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Гость

14:39:07 20-02-2024

ВВП (10:52:58 20-02-2024) Невосполнимая потеря, все люди земли скорбят)))) Этих порно ... Посматриваешь?

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Гость

21:05:17 20-02-2024

Гость (14:39:07 20-02-2024) Посматриваешь?... ты типа не смотришь=) кто скрывает, тот больше всех смотрит

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Гость

11:05:12 20-02-2024

где можно посмотреть?

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Гость

11:07:02 20-02-2024

Гость (11:05:12 20-02-2024) где можно посмотреть?... смерть или похороны?

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гость

11:07:02 20-02-2024

неужели все новости кончились?

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Гость

11:21:42 20-02-2024

Жалко.Актриса хорошая, а порно так себе.

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Гость

11:48:29 20-02-2024

НА Лариску П. в молодости очень похожа!

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Грыша

12:02:11 20-02-2024

Вся страна в печали и скорби...

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Гость

12:24:23 20-02-2024

В порно начала сниматься в 2008-м. Была отмечена многими наградами ---- заслуженная+

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Гость

12:57:28 20-02-2024

Каких людей теряем Товарищи!Надо приспустить флаги.

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Гость

13:10:46 20-02-2024

Лучшие всегда уходят первыми !

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Толик

15:02:01 20-02-2024

Высокое художество, 1 фильм в неделю, Лукас и Мосфильм нервно курят в сторонке

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гость

16:17:30 20-02-2024

я конечно фильмы с ней не смотрел, но не пойму что тут смешного ? Ну порноактрисса и что ? Человек в 36 лет добровольно уходит из жизни... Да чем бы она не занималась, она не убйица или т.п. Над таким не правильно подшучивать

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Гость

16:30:50 20-02-2024

гость (16:17:30 20-02-2024) я конечно фильмы с ней не смотрел, но не пойму что тут смешн... Ну а чо не поржать? Тут же ни перед кем на камеру извиняться не придется.

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Гость

18:20:33 20-02-2024

Гость (16:30:50 20-02-2024) Ну а чо не поржать? Тут же ни перед кем на камеру извиняться... А давайте извиняться всякий раз после всех слов и поступков. Просто так, на всякий случай. Пусть это станет национальной "фичей"...

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Гость

19:50:08 20-02-2024

Ох не лёгкая эта работа...

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Дэн

09:59:35 21-02-2024

Гость (19:50:08 20-02-2024) Ох не лёгкая эта работа...... Попробуй поработай, а потом поделишься опытом.

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ППП

11:11:34 21-02-2024

Сгорела на работе(((

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