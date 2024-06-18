Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Время и место прощания пока неизвестны
18 июня 2024, 22:42, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Вдова советского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука концертного зала "Эльдар" Елены Гурко.
По словам Гурко, о смерти Абайдуллиной она узнала от ее сына. Время и место прощания с вдовой режиссера пока неизвестны.
"Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей", – заявила худрук концертного зала.
Абайдуллина долгие годы работала журналистом. После смерти Рязанова она стала худруком киноклуба "Эльдар".
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