Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Время и место прощания пока неизвестны

18 июня 2024, 22:42, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Вдова советского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука концертного зала "Эльдар" Елены Гурко.

По словам Гурко, о смерти Абайдуллиной она узнала от ее сына. Время и место прощания с вдовой режиссера пока неизвестны.

"Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей", – заявила худрук концертного зала.

Абайдуллина долгие годы работала журналистом. После смерти Рязанова она стала худруком киноклуба "Эльдар".