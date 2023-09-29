Умерла заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская
В ее квартире нашли прощальную записку
29 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Кадр из видео YouTube
На 78-м году жизни умерла кубанская певица, заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская. Об этом сообщает Regnum.
В квартире, где проживала Заградская, нашли предсмертную записку.
Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов. В 2020 году она стала лауреатом фестиваля "Александровская крепость".
09:18:57 29-09-2023
Записку, видать одна жила.............печально
09:43:07 29-09-2023
Если певица жила одна,то почему не было опеки со стороны государства?В других странах это обязательно.Где наши "гуманисты"?В телевизоре?
11:11:42 29-09-2023
Афиноген (09:43:07 29-09-2023) Если певица жила одна,то почему не было опеки со стороны гос... Онкология.