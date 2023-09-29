Умерла заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская

В ее квартире нашли прощальную записку

29 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

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На 78-м году жизни умерла кубанская певица, заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская. Об этом сообщает Regnum.

В квартире, где проживала Заградская, нашли предсмертную записку.

Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов. В 2020 году она стала лауреатом фестиваля "Александровская крепость".