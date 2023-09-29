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Умерла заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская

В ее квартире нашли прощальную записку

29 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео YouTube
Кадр из видео YouTube

На 78-м году жизни умерла кубанская певица, заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская. Об этом сообщает Regnum.

В квартире, где проживала Заградская, нашли предсмертную записку. 

Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов. В 2020 году она стала лауреатом фестиваля "Александровская крепость".

культура музыка

Комментарии 3

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Маша

09:18:57 29-09-2023

Записку, видать одна жила.............печально

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Афиноген

09:43:07 29-09-2023

Если певица жила одна,то почему не было опеки со стороны государства?В других странах это обязательно.Где наши "гуманисты"?В телевизоре?

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Гость

11:11:42 29-09-2023

Афиноген (09:43:07 29-09-2023) Если певица жила одна,то почему не было опеки со стороны гос... Онкология.

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