Умерла звезда "Бриллиантовой руки" Нина Гребешкова
Вдове режиссера Леонида Гайдая было 94 года
13 мая 2025, 08:25, ИА Амител
Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России, актриса Нина Гребешкова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
"10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова", – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Окончила ВГИК. Дебют актрисы в кино состоялся в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина. В 1954-м снялась в картине "Испытание верности" Ивана Пырьева, в том же году поступила в Театр-студию киноактера, в котором служила до 1990 года.
В творческой биографии Гребешковой около 130 киноролей. Широкую известность она получила за роли в кинокартинах своего мужа – режиссера Леонида Гайдая. Снялась в фильмах "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82" и других.
"Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии, Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Леониду Иовичу Гайдаю и его таланту. После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нем. Она много работала над созданием документальных фильмов о муже, проводила вечера и творческие встречи в память о нем", – заявили в Союзе кинематографистов России.
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