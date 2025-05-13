Умерла звезда "Бриллиантовой руки" Нина Гребешкова

Вдове режиссера Леонида Гайдая было 94 года

13 мая 2025, 08:25, ИА Амител

Нина Гребешкова / Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России, актриса Нина Гребешкова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Окончила ВГИК. Дебют актрисы в кино состоялся в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина. В 1954-м снялась в картине "Испытание верности" Ивана Пырьева, в том же году поступила в Театр-студию киноактера, в котором служила до 1990 года.

В творческой биографии Гребешковой около 130 киноролей. Широкую известность она получила за роли в кинокартинах своего мужа – режиссера Леонида Гайдая. Снялась в фильмах "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82" и других.