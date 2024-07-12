Умерла звезда "Сияния" Шелли Дюваль
Ей было 75 лет
12 июля 2024, 08:01, ИА Амител
11 июля издание The Hollywood Reporter сообщило о кончине Шелли Дюваль в возрасте 75 лет.
Актриса получила широкую известность благодаря одной из главных ролей в экранизации романа Стивена Кинга "Сияние".
"Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна", – отметил ее партнер Дэн Гилрой.
Шелли Дюваль ушла из жизни во сне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Актриса умерла в своем доме в округе Бланко, штат Техас.
Шелли Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, Техас. С 1970 по 1977 год была замужем за продюсером Бернардом Сэмпсоном.
Среди популярных фильмов с участием актрисы, помимо "Сияния", также "Три женщины", "Нэшвилл", "Энни Холл", "Бандиты во времени" и многие другие.
В частности, за роль в картине "Три женщины" Дюваль получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году. В ее копилке также премии BAFTA и "Эмми".
10:49:03 12-07-2024
Классный фильм, и она хорошо сыграла. Земля - пухом.