Умерла звезда "Сияния" Шелли Дюваль

Ей было 75 лет

12 июля 2024, 08:01, ИА Амител

Шелли Дюваль / Кадр из фильма "Сияние"

11 июля издание The Hollywood Reporter сообщило о кончине Шелли Дюваль в возрасте 75 лет.

Актриса получила широкую известность благодаря одной из главных ролей в экранизации романа Стивена Кинга "Сияние".

"Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна", – отметил ее партнер Дэн Гилрой.

Шелли Дюваль ушла из жизни во сне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Актриса умерла в своем доме в округе Бланко, штат Техас.

Шелли Дюваль родилась 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, Техас. С 1970 по 1977 год была замужем за продюсером Бернардом Сэмпсоном.

Среди популярных фильмов с участием актрисы, помимо "Сияния", также "Три женщины", "Нэшвилл", "Энни Холл", "Бандиты во времени" и многие другие.

В частности, за роль в картине "Три женщины" Дюваль получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году. В ее копилке также премии BAFTA и "Эмми".