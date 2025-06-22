Умейте сказать "нет". Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 22 июня
Ваши личные границы могут быть испытаны на прочность
22 июня 2025, 06:25, ИА Амител
В воскресенье астрологи призывают не идти на поводу у окружающих. Не все их просьбы следует выполнять – умейте вовремя отказать.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
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Совет дня: позвольте себе импровизировать, даже в самых обыденных вещах.
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