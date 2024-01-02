"Умная" гирлянда взбунтовалась и подставила украинским лозунгом российскую семью

1 января СМИ сообщили, что на семью из Великого Новгорода составили протокол о дискредитации ВС РФ. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке

02 января 2024, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Умная" гирлянда взбунтовалась и прославила Украину, подведя своего хозяина под статью. Детали инцидента, который произошел в Великом Новгороде, рассказала Baza.

1 января СМИ сообщили, что на местную семью составили протокол о дискредитации ВС РФ. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке. Это заметили соседи, которые вызвали полицию.

Хозяин квартиры заявил, что гирлянда была подключена к Wi-Fi, а изначально на ней высвечивалась надпись "С Новым годом!" Надпись сменилась сама в новогоднюю ночь – на ней появился лозунг, который грозит как штрафом, так и уголовной ответственностью.

Как пишет канал, несколько недель назад хозяин квартиры увидел у YouTube-блогера инструкцию по сбору умной гирлянды. Ее детали по отдельности он заказал на Aliexpress, после чего сам собрал устройство и установил на него скачанную из Сети прошивку. На балконе засияла надпись "С наступающим Новым годом!". А ровно в полночь появился лозунг на украинском языке. СМИ писали, что, возможно, устройство взломали через Wi-Fi, однако дело именно в прошивке.

На форуме блогера, где люди делятся советами и спрашивают, журналисты нашли по меньшей мере несколько человек из разных городов, которые пожаловались на точно такой же лозунг. Как отметил модератор, дело, скорее всего, в прошивке – ее автор "устроил провокацию". При этом один из пользователей форума написал, что автор программы – родом из Харькова, и это его "месть за прилеты", добавив, "теперь обтекайте".