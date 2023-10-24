Умные светофоры: в Барнауле обсудили интеллектуальную транспортную систему

Она повысит безопасность дорожного движения и качество транспортного обслуживания в городе

24 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: ПАО "Ростелеком"

В Барнауле прошел круглый стол "Эксплуатация и развитие интеллектуальной транспортной системы" (ИТС). Участие в нем приняли городские службы и российские компании – разработчики ПО. Организатором выступило Министерство транспорта Алтайского края при поддержке "Ростелекома" ­– исполнителя федерального проекта в Барнаульской агломерации.

С 2021 года в Барнауле "Ростелеком":

модернизировал 39 светофоров;

установил три метеостанции;

установил 19 элементов информационной безопасности.

Сегодня на дорогах города установлено уже более 20% от запланированного оборудования, работы в основном идут в Индустриальном районе.

"Создание ИТС в Барнаульской агломерации идет на должном уровне. В действующий центр обработки данных интегрированы подсистемы мониторинга транспортного потока, светофорного управления и метеостанций. Наша задача ­– запустить систему в промышленную эксплуатацию и достичь первого уровня зрелости", ­– сообщил врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, для этого нужно протестировать адаптивное управление и подключить управление общественным транспортом, а также решить проблему с кадрами.

По словам руководителя МУП "Барнаулгорсвет" Александра Швецова, для управления ИТС персонал должен получить опыт по настройке и эксплуатации системы и оценке ее результатов.

"Это должны быть хорошо подготовленные специалисты с высшим образованием, потому что речь идет о дорожном движении. Нужны транспортные инженеры, диспетчеры. Сложность в том, что вузы дают только теоретические знания, практические навыки можно получить лишь в рабочем процессе", ­– отметил Александр Швецов.

Кроме кадровых задач, участники обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности системы и необходимость перевода вспомогательного ПО на отечественное.

"Цель создания ИТС ­– повысить безопасность дорожного движения и качество транспортного обслуживания. Главным результатом реализации федерального проекта в итоге должны стать комфорт и безопасность жителей Барнаульской агломерации", ­– подытожила встречу модератор, директор по прикладным проектам Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Лаухина.