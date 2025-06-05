Умный комфорт. Прокатись на новом Omoda C7 от Автоцентра АНТ и выиграй подарок

Автомобиль, презентованный в России на прошлой неделе, уже поступил в продажу

05 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFFzZe3A

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Мел

На автомобильном рынке страны появилась новинка – Omoda C7 ("Омода Цэ семь") . Современный кроссовер недавно сошел с конвейера и доступен к покупке для жителей Алтайского края в Автоцентре АНТ. Первые любители технологичных и стильных кроссоверов уже испытывают новинку на тест-драйве. И, кстати, получают возможность выиграть крутые призы. Но этот автомобиль достоин особого внимания и сам по себе. Omoda – не машина, это друг – умный, красивый, особенный.

Протестировал машину – получил подарок

Автоцентр АНТ проводит розыгрыш классных призов среди участников тест-драйва Omoda C7. За победу дарят:

первое место – велосипед;

второе место – беспроводной аккумулятор;

третье место – беспроводные наушники;

четвертое место – мягкая игрушка "Кот";

пятое место – спортивная бутылка.

Принять участие просто: испытать новый Omoda C7 на тест-драйве, рассказать о своих впечатлениях в соцсетях (сделай яркий пост с фото или видео и отметь страницу Автоцентра АНТ во "ВКонтакте" и телеграм-канале), собрать максимальное количество лайков. Итоги подведут 1 июля 2025 года в соцсетях Автоцентра АНТ, там же можно узнать все подробности. А сам розыгрыш проводят с 5 по 30 июня 2025 года**.

Не просто автомобиль – личность

Современный автомобиль давно перестал быть средством передвижения – сегодня это часть образа, отражение характера, индивидуальность в движении. И именно таким создан Omoda C7 – эффектным, "думающим", безопасным. Элегантность купе совмещена с функциональностью кроссовера.

Первое, что бросается в глаза при встрече с Omoda C7, – его футуристичный облик. Стильная X-образная решетка радиатора, стремительные линии кузова и выразительная графика ходовых огней формируют яркий, харизматичный образ. Большая панорамная крыша делает любую поездку светлее и статуснее.

Инженеры уделили особое внимание световому оформлению. Свет здесь исполнен как часть дизайна. Визуальное шоу начинается с приветственного паттерна Design ID* на переднем бампере, продолжается дневными ходовыми огнями L-формы, эффектными "молниями" задних фонарей и завершается бегущими поворотниками, придающими динамику даже на стоянке.

Цветовая палитра только усиливает эмоциональный эффект: искрящийся белый, пудровый серый, "мятное облако", "лунная пыль", "черная жемчужина". Каждый из них – не просто цвет, а настроение.

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Мел

Умный комфорт каждый день

Создатели Omoda C7 продумали салон до мелочей. Он просторный и стильный, материалы отделки приятно порадуют высоким качеством, а мягкие кресла с ярко выраженной боковой поддержкой (сделаны в "геймерском" формате), обогревом и вентиляцией обеспечат максимальный комфорт в дороге.

Важно также отметить удобный руль, который лежит в руке как влитой, двухфазный климат-контроль, зимний пакет опций с обогревом и многослойные шумопоглощающие стекла.

Технологии впечатляют: 15,6-дюймовый "парящий" экран с разрешением 2,5K, проекционный дисплей для отображения информации прямо на лобовом стекле, управление голосом, круговой обзор 540°, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Каждый элемент направлен на то, чтобы поездка стала не просто удобной, а интуитивно приятной.

Динамика и безопасность, которым можно доверять

Под капотом Omoda C7 – двигатель 1.6T (150 л.с., 275 Н·м). Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,4 секунды и расходует всего до 7,5 литра на 100 км в смешанном цикле. Работает в паре с роботизированной коробкой. В продаже есть версии как с передним (1.6T 150 DCT7), так и с полным приводом (1.6T 150 DCT7 AWD), что дает свободу выбора под ваши дороги и ваш стиль жизни.

Omoda C7 адаптируется под любые условия благодаря шести режимам движения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь и 4x4. А современный комплекс систем безопасности включает:

адаптивный круиз-контроль;

предупреждение о фронтальном столкновении;

ассистенты удержания в полосе;

мониторинг слепых зон;

автоматическое переключения ближнего и дальнего света;

семь подушек безопасности.

Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Есть дополнительная техническая поддержка сроком до двух лет или до достижения 200 тыс. км общего пробега.

Новый Omoda C7 можно приобрести от 2 799 900 рублей. Но сначала обязательно пройдите тест-драйв (запись по номеру +7 (3852) 23-00-30).

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Мел

Omoda C7 – это автомобиль, который думает и защищает. Он не копирует стиль, он создает свой. Подходит тем, кто ценит комфорт, технологии и выразительный внешний вид. Не просто транспорт – новая форма личного пространства, созданная для того, чтобы вдохновлять на дороге.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Omoda в Барнауле

Адрес: Павловский тракт, 249д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: +7 (385) 23-00-30

График работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

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ТГ

ВК*Design ID ("Дизайн АйДи")

**Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте во "ВКонтакте" и телеграм-канале Автоцентра АНТ.

ООО "АНТ 2000"

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