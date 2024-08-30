Умный, стильный, безопасный. "Альбион-Моторс" рассказал об изменениях модели Exeed RX

И приглашает барнаульцев лично познакомиться с обновленным авто

30 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KNTav

Exeed RX 8AT Flagship / Фото: "Альбион-Моторс"

Официальный дилер Exeed* в Барнауле автоцентр "Альбион-Моторс" приглашает автолюбителей познакомиться с обновленной версией популярного кросс-купе Exeed RX. Модель получила ряд существенных изменений, направленных на повышение комфорта, безопасности и стиля.

Технологии на службе комфорта

Новая версия Exeed RX 8AT Flagship* оснащена передовыми технологиями, которые делают вождение еще более приятным. В паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач Aisin* работает мощный 2.0 TGDI двигатель, выдающий 249 л.с.

Стала доступна опция Exeed Connect*, позволяющая использовать навигацию и онлайн-сервисы прямо в автомобиле. Кроме того, появилась возможность удаленно управлять машиной через мобильное приложение Exeed. В том числе в версии Premium*.

Стиль на новом уровне

Интерьер Exeed RX 8AT Flagship преобразился благодаря интересному цветовому решению: белому в сочетании с благородным кофейным цветом и светлой замшей. Для водителя также стала доступна функция массажа, которая превращает долгие поездки в настоящий релакс.

Экстерьер модели также претерпел изменения. Для версии Flagship доступны два новых цвета кузова: "галактический серый" и "белый аструм", которые гармонично сочетаются с контрастной черной крышей и зеркалами. Колесные диски получили новый дизайн, дополняющий обновленную цветовую палитру.

Exeed RX 8AT Flagship / Фото: "Альбион-Моторс"

Больше комфорта

Exeed RX 8AT Flagship стал более безопасным и управляемым: появилась система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом. Она запоминает маршрут и может самостоятельно вернуть авто в исходное положение. Проекционный дисплей версии Flagship стал более информативным: проекция располагается дальше, а изображение стало больше.

Кстати, полный привод и семь режимов вождения позволят уверенно чувствовать себя как на городских улицах, так и в сложных условиях, таких как снег, грязь, песок и бездорожье.

Познакомьтесь с обновленным Exeed RX в "Альбион-Моторс" вживую. Специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать оптимальную комплектацию. Также в автоцентре вы найдете большой выбор других популярных моделей бренда.

Более подробную информацию о модели читайте на сайте.

Автоцентр "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68* Exeed (Иксид"); RX ("АрИкс"); Flagship ("Флагшип"); Aisin ("Айсин​"); VX ("ВиИкс"); Connect ("Конект"); Premium ("Премиум")

ООО "Альбион-Моторс"

Реклама