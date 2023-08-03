Умягченный лен: как выбрать идеальный кухонный текстиль?

Рассказываем, чем хорош натуральный материал и как за ним ухаживать

03 августа 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KSr7k

Льняная скатерть / Фото: freepik.com

Текстиль для кухни сегодня – не просто элемент декора. С его помощью хозяйки создают торжественную или даже романтическую атмосферу. Люди все чаще стали выбирать натуральные материалы, сейчас на пике популярности – льняные скатерти, салфетки, полотенца и т.д. Чем хорош этот благородный материал?

Красота и практичность

Умягченный лен – материал, получаемый благодаря особой обработке льняного волокна, в результате чего оно приобретает невероятную мягкость. Материал полностью натурален.

Столовое белье изо льна создает ощущение природности и фактурности, с его помощью легко расставить нужные цветовые акценты. При этом оно подходит и для маленьких кухонь в квартирах, и для просторных столовых в коттеджах и загородных домах.

Кухонный текстиль изо льна – это:

экологически чистое решение для дома;

практичный материал, который отлично впитывает влагу;

материал, с которого легко отстирываются пятна;

долговечная ткань.

Лен – материал, в котором не размножаются бактерии. Это прекрасный природный антисептик. Ткань способна нейтрализовать неприятные запахи.

Изделия изо льна для кухни

Скатерти, салфетки, фартуки, кухонные полотенца, шторы – лишь малая часть изделий изо льна, которые могут быть на кухне. Каждое из них займет свое достойное место и прослужит долго.

Цветовая гамма льняного кухонного текстиля разнообразна. При желании можно подобрать изделие с рисунком в виде вышивки или узоров.

Уход за изделием

В отличие от хлопка, выдерживающего около 50-60 стирок, лен способен "пережить" более 300. Именно поэтому кухонный текстиль изо льна так ценят хозяйки.

Надолго сохранить качество и внешний вид изделий можно благодаря:

сортировке текстиля по цвету;

замачиванию при сильном загрязнении;

стирке на деликатном режиме;

глажке материала с изнанки, в слегка влажном виде.

Льняные кухонные изделия – это красивое, фактурное и при этом невероятно практичное решение. Лен – выбор тех, кто мечтает об уюте и стиле каждой комнаты в доме.

ИП Пчелякова Марина Евгеньевна

ОГРНИП 323774600004952

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