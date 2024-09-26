"Уникальное место". Пивовары со всей России съехались на форум в Бочкарях

Они обсуждают новые тенденции и проблемы отрасли

26 сентября 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8JyHy8

Форум пивоваров в Бочкарях в 2024 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Кто бы мог подумать, что небольшое алтайское село, удаленное от Барнаула более чем на 200 километров, станет площадкой для масштабного экспертного мероприятия. Но именно Бочкари Целинного района выбрали организаторы форума пивоваров. И не прогадали. 24-26 сентября это мероприятие собрало несколько десятков производителей пива и безалкогольных напитков, а также производителей и поставщиков сырья.

Что это за форум?

Всероссийский форум пивоваров – это площадка для обсуждения важных тем и проблем отрасли. Участники говорят о современных инженерных решениях в сфере пивоварения, лайфхаках в продажах, маркировке пива, основах санитарии на предприятиях, разработке рецептуры и многих других вопросах.

На форуме выступают эксперты федерального уровня. В их числе профессор российского биотехнологического университета Борис Федоренко, представитель оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Елена Мясникова, заместитель гендиректора по научной работе АО "Росспиртпром" Анна Даниловцева и многие другие.

"У форума две главные цели. Во-первых, получить новые знания, поделиться опытом. А во-вторых, просто пообщаться. Это все очень важно для нашего профессионально сообщества", – рассказал организатор форума, гендиректор журнала "Индустрия напитков" Михаил Сгибнев.

О том же говорит и участник форума, менеджер по продажам новосибирской компании "Доминант Тренд" Дмитрий Вдовин. Предприятие производит красители и синтетические подсластители.

"Этот форум еще и для того, чтобы собраться, сплотиться. Именно то, что сейчас нужно для развития производства в стране", – поделился он с amic.ru.

Форум пивоваров в Бочкарях в 2024 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Андрей Горбатов, менеджер по продажам компании "Селл Сервис" из Новосибирска тоже приехал делиться опытом. Его компания занимается импортом пищевой химии, какао и других ингредиентов и на рынке уже 15 лет.

Говорит, что, несмотря на санкции, на рынке осталось много поставщиков, пришли и новые (из дружественных России стран).

"И никаких спадов в производстве мы не видим. А в направлении сидров и лимонадов вообще показывает бурный рост. Рынок был и остается очень конкурентным", – подчеркнул Горбатов.

Всего же участие в мероприятии приняли около 30 производителей и 20 поставщиков. В основном из городов Сибири, а также из Центральной России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, и почему выбрали Бочкари?

Форум проходит два раза в год и всегда для него выбирали крупные города России. Но в этот раз решили уйти в прямом смысле в глубинку.

"Мне пришла мысль: а почему бы не провести форум на Алтае, в селе Бочкари. Идея казалась фантастической, мне все говорили: ты что, с ума сошел, проводить форум в селе? Но я подумал, почему бы и нет. Тем более что это не простое село, оно уникальное, одно из лучших в стране", – пояснил Михаил Сгибнев.

Дело, конечно, не только в локации. Село Бочкари растет и развивается, в том числе и благодаря одноименному предприятию. Бочкаревский пивоваренный завод существует уже 35 лет. Именно после разговора с генеральным директором Вадимом Смагиным на выставке "ПродЭкспо" Михаил Сгибнев и выбрал новое место для форума.

Форум пивоваров в Бочкарях в 2024 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Логично, что в программе было и посещение самого завода. Гости "Бочкарей" высоко оценили производство.

"Я очень рад, что этот форум проходит в этом уникальном селе, на этом заводе. Я был здесь лет 20 назад, тогда даже не было трассы. И я наблюдал за этим заводом, как он из года в год развивался", – отметил Борис Федоренко.

По словам Михаила Сгибнева, "Бочкари" собрали практически все самое современное оборудование и передовые технологии.

"Это развитое производство. И очень показательно, что мы провели форум именно здесь", – подчеркнул эксперт.

Показали гостям и инфраструктуру села. "Бочкари" построили здесь микрорайон на 60 домов, ледовую арену, спортивный комплекс, гостиницу, спа-центр, храм, дороги и объекты благоустройства. А еще восстановили детский сад, школу, Дом культуры. В развитие села за последние годы компания вложила почти 300 млн рублей. И это видно сразу на въезде в Бочкари.

"Я здесь не впервые, и точно могу сказать – село прям образцово-показательное. Да, от цивилизации далековато, зато какой воздух чистый", – отметил главный технолог компании "ТobeСорб" (Башкортостан) Ильдар Каримов.

Его предприятие производит порошковые стабилизаторы для удаления белков из пива. Это, можно сказать, импортозамещающее производство.

Форум пивоваров в Бочкарях в 2024 году / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ну а "Бочкари" не только производят качественные и вкусные напитки (19 млн декалитров в год), но и проводят масштабную социальную политику – закрепление кадров на селе, поддержка детского спорта.

"Главное для нас – создать все условия для семей, сделать жизнь на селе достойной. И, конечно, помочь в формировании здорового поколения, для этого у нас работает музыкальная школа, есть преподавание английского и китайского языков, хоккейный, волейбольный, легкоатлетический, лыжный клубы и многое другое. И сейчас у нас проходят турниры российского уровня", – подчеркнул заместитель гендиректора Бочкаревского пивзавода Петр Смагин.

Как уже в личной беседе с amic.ru рассказал сам гендиректор "Бочкарей" Вадим Смагин, для предприятия принимать такой масштабный форум – огромная честь.

"Это почетно, что коллеги, специалисты пивоваренной отрасли высоко оценили уровень нашего производства и продукции. Нам есть что показать. Нам есть чем гордиться. Но это и очень ответственно – быть примером, ставить высокую планку и всегда ей соответствовать", – подчеркнул руководитель.

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

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