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Уникальную комету смогут увидеть жители Алтайского края

Наблюдать за ней рекомендуют перед рассветом

01 сентября 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Комету C/2023 P1 (Нишимура) смогут увидеть жители Алтайского края 17 сентября. Об этом рассказали в московском планетарии.

В этот день космический объект пролетит на минимальном расстоянии от земли - 34 млн километров. Уже сейчас ее можно рассмотреть в любительские телескопы, а на пике яркости комета будет замета невооруженным взглядом.

Специалисты рекомендуют наблюдать за объектом, который открыл Хидео Нишимура, перед рассветом. 

космос Планетарий

Комментарии 5

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kuraltay-khan

12:12:53 01-09-2023

...а куда смотреть то? Небо то большое...

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Гость

13:42:55 01-09-2023

kuraltay-khan (12:12:53 01-09-2023) ...а куда смотреть то? Небо то большое...... "Два пальца левее Альголя!"

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Гость

16:07:35 01-09-2023

kuraltay-khan (12:12:53 01-09-2023) ...а куда смотреть то? Небо то большое...... Если ты из Алтайского края - в любом месте планеты перед рассветом задирай голову и будет тебе уникальная комета. Я так понял.

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Гость

13:29:08 01-09-2023

где самое большое пятно на небе, туда наверное...

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Гость

00:08:37 02-09-2023

Гость (13:29:08 01-09-2023) где самое большое пятно на небе, туда наверное...... Луна)))

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