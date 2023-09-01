Уникальную комету смогут увидеть жители Алтайского края

Наблюдать за ней рекомендуют перед рассветом

01 сентября 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Комету C/2023 P1 (Нишимура) смогут увидеть жители Алтайского края 17 сентября. Об этом рассказали в московском планетарии.

В этот день космический объект пролетит на минимальном расстоянии от земли - 34 млн километров. Уже сейчас ее можно рассмотреть в любительские телескопы, а на пике яркости комета будет замета невооруженным взглядом.

Специалисты рекомендуют наблюдать за объектом, который открыл Хидео Нишимура, перед рассветом.