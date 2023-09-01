Уникальную комету смогут увидеть жители Алтайского края
Наблюдать за ней рекомендуют перед рассветом
01 сентября 2023, 11:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Комету C/2023 P1 (Нишимура) смогут увидеть жители Алтайского края 17 сентября. Об этом рассказали в московском планетарии.
В этот день космический объект пролетит на минимальном расстоянии от земли - 34 млн километров. Уже сейчас ее можно рассмотреть в любительские телескопы, а на пике яркости комета будет замета невооруженным взглядом.
Специалисты рекомендуют наблюдать за объектом, который открыл Хидео Нишимура, перед рассветом.
12:12:53 01-09-2023
...а куда смотреть то? Небо то большое...
13:42:55 01-09-2023
kuraltay-khan (12:12:53 01-09-2023) ...а куда смотреть то? Небо то большое...... "Два пальца левее Альголя!"
16:07:35 01-09-2023
kuraltay-khan (12:12:53 01-09-2023) ...а куда смотреть то? Небо то большое...... Если ты из Алтайского края - в любом месте планеты перед рассветом задирай голову и будет тебе уникальная комета. Я так понял.
13:29:08 01-09-2023
где самое большое пятно на небе, туда наверное...
00:08:37 02-09-2023
Гость (13:29:08 01-09-2023) где самое большое пятно на небе, туда наверное...... Луна)))