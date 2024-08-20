Унитазы с сигнализацией установят в сибирском городе, чтобы никто не украл

Кроме того, унитазы должны быть антивандальными

20 августа 2024, 15:04, ИА Амител

Хороший унитаз / Фото: unsplash.com

В Кемерове установят уличные туалеты с теплой водой и антивандальными системами в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", пишет "Сибдепо".

В туалете из металлокаркаса будет несколько комнат: мужская, женская, для маломобильных граждан и технические помещения.

"Туалетный модуль должен быть оснащен: системой сигнализации подающих и отводящих систем, антивандальным унитазом – 4 штуки; раковиной с порционным смесителем – 3 штуки; диспенсерами туалетной бумаги – 4 штуки и мыла – 3 штуки; урнами для мусора – 4 штуки; ершиками для туалета – 4 штуки; крючками для одежды – 4 штуки; вытяжным вентилятором – 2 штуки; наружными и внутренними светильниками LED", - говорится в контракте.

Планируется поставить пять таких модульных туалетов в городе. Начальная (максимальная) цена контракта - 22,8 млн рублей.