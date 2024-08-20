Унитазы с сигнализацией установят в сибирском городе, чтобы никто не украл
Кроме того, унитазы должны быть антивандальными
20 августа 2024, 15:04, ИА Амител
В Кемерове установят уличные туалеты с теплой водой и антивандальными системами в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", пишет "Сибдепо".
В туалете из металлокаркаса будет несколько комнат: мужская, женская, для маломобильных граждан и технические помещения.
"Туалетный модуль должен быть оснащен: системой сигнализации подающих и отводящих систем, антивандальным унитазом – 4 штуки; раковиной с порционным смесителем – 3 штуки; диспенсерами туалетной бумаги – 4 штуки и мыла – 3 штуки; урнами для мусора – 4 штуки; ершиками для туалета – 4 штуки; крючками для одежды – 4 штуки; вытяжным вентилятором – 2 штуки; наружными и внутренними светильниками LED", - говорится в контракте.
Планируется поставить пять таких модульных туалетов в городе. Начальная (максимальная) цена контракта - 22,8 млн рублей.
21:04:52 20-08-2024
А вот интересно, в проклятой гейропе воруют унитазы? 🤔
21:41:31 20-08-2024
Сергей (21:04:52 20-08-2024) А вот интересно, в проклятой гейропе воруют унитазы? 🤔... Не интересно. Порядок должен быть у себя дома..
13:41:24 21-08-2024
Сергей (21:04:52 20-08-2024) А вот интересно, в проклятой гейропе воруют унитазы? 🤔... не воруют
14:24:10 21-08-2024
Сергей (21:04:52 20-08-2024) А вот интересно, в проклятой гейропе воруют унитазы? 🤔... В Англии арестовали четверых мужчин по обвинению в краже золотого унитаза из дворца Бленхейм, пишет СBS News.
Cообщается, что кража унитаза из 18-каратного золота произошла в сентябре 2019 года. Известно, что сантехника выставлялась в различных музеях, а ее стоимость составляет около $4,8 млн.
Ценный экспонат так и не был найден, зато полицейским удалось в октябре арестовать четверых подозреваемых в краже. В полиции добавили, что им предъявили соответствующие обвинения и они на данный момент содержатся под стражей.(С)
14:58:38 21-08-2024
Сергей (21:04:52 20-08-2024) А вот интересно, в проклятой гейропе воруют унитазы? 🤔... А кто это может точно знать, в Париже есть районы, куда заходить боятся, кто там что ворует никто точно не знает
22:15:57 20-08-2024
Не забудьте поставить туда еще камеры, а то не дай бог туда кто-то нагадит. С кого тогда спрашивать?
08:57:17 21-08-2024
Гость (22:15:57 20-08-2024) Не забудьте поставить туда еще камеры, а то не дай бог туда ... действительно, что еще можно делать в туалете как не гадить
14:36:28 21-08-2024
Гость (22:15:57 20-08-2024) Не забудьте поставить туда еще камеры, а то не дай бог туда ... У вас воображение не очень, даже представить не можете, до каких опций додумались в европе:
20 АВГУСТА 2019 В общественных туалетах Британского Уэльса предусмотрены средства безопасности для предотвращения таких действий, как вандализм, курение и сексуальные действия.
Туалеты будут иметь функции, в том числе чувствительные к весу полы, предназначенные для определения того, находится ли в ванной комнате более одного человека. Кабинки оборудованы автоматическим открыванием дверей, стрельбой водяными струями и подачей громких сигналов тревоги, если есть какие-либо «насильственные движения» внутри, а также будут установлены таймеры и сирены для пробуждения заснувших посетителей, а стены будут иметь покрытие, стойкое к нанесению граффити
Курение в кабинке приведет к срабатыванию противопожарных мер, в частности к обливанию нарушителя.
Туалеты будут закрыты на 10 минут , когда задействован мощный механизм самоочистки.