Робот-художник оформит и украсит любое помещение за считанные часы

15 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KP7Eu

Работа "ЯМогу принт" / Фото предоставлено компанией

Роботы в нашей жизни ­– уже не фантастика, а реальность. Они помогают в быту, в медицине, промышленности и образовании, а еще делают жизнь ярче и интереснее. Например, в последнее время стало популярно украшать квартиры, дома, офисы, заведения и даже школы и детские сады картинками, нанесенными с помощью робота. С такой технологией работает барнаульская компания "ЯМогу принт". Рассказываем, чем хорош робот-художник.

Искусный, быстрый, безопасный

"ЯМогуПринт" ­– это робот-художник, который за несколько часов максимально точно и аккуратно печатает долговечные изображения на вертикальных поверхностях, используя технологию нанесения краски слоями. Получаются яркие, насыщенные и четкие картинки с сохранением теней и мелких деталей.

Благодаря функции нанесения белой подложки "ЯМогу принт" печатает принты и на темном фоне, без потери качества изображения.

Краска, используемая при печати, безопасна для здоровья и не имеет запаха. Она мгновенно застывает благодаря ультрафиолетовому лучу, а потому оформить и украсить пространство можно за считанные часы.

Работы "ЯМогу принт" / Фото предоставлены компанией

"ЯМогу принт" печатает на:

штукатурке;

обоях;

дереве;

стекле;

кирпиче;

кафельной плитке;

бетоне и других материалах.

Один для всех

Робот-художник "ЯМогу принт" станет незаменимым помощником и для частных лиц, и для бизнеса, и для госучреждений. С помощью яркого индивидуального рисунка можно внести изюминку в любой интерьер, воплотить в жизнь креативные идеи дизайнеров.

Все чаще таким способом оформляют стены, информационные стенды, коридоры или другие помещения в детских садах и школах. Заказать печать просто ­– достаточно лишь обратиться в фирму. Все остальное сделают специалисты компании: быстро установят необходимое оборудование и нанесут изображение, не оставив после себя ни капель краски, ни кисточек и пустых баллончиков, ни мусора.

Такой способ оформления удобен и тем, что для получения красивого изображения не нужна предварительная подготовка стен, а после нанесения картинки не придется ждать выветривания запаха краски.

Если у заказчика возникают сложности с разработкой дизайна, в компании помогут создать макет будущего изображения.

Преимущества технологичного художника

1. Быстрая печать

Принтер "ЯМогу принт" оперативно наносит изображения на стену: от 2,5 кв. метра в час.

2. Большой размер рисунка

Высота картинки может достигать трех метров, а ширина и вовсе не ограничена.

3. Безопасность

Используемая краска нетоксична и имеет сертификаты качества.

4. Без подготовки

Зашкуривать, мыть и обезжиривать стены не нужно.

5. Широкая область применения

"ЯМогу принт" наносит рисунки в том числе и на металл, мебель, ламинат и даже кожу.

6. Помощь дизайнера

При необходимости в компании создадут авторский дизайн для любого интерьера.

7. Точность печати

Принтер переносит любое цифровое изображение с точностью 100%.

8. Гарантия качества

На изображения внутри помещений есть гарантия пять лет, для тех, что на улице, ­– три года.

9. Легкий уход

Готовую картинку можно мыть и протирать.

Работы "ЯМогу принт" / Фото предоставлены компанией

Робот-художник "ЯМогу принт" – сочетание технологий и креативного подхода к дизайну. Оно открывает новые горизонты для творчества и позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи, делая процесс создания ярких и запоминающихся образов быстрым, простым и удобным.

"Ямогу принт"

Телеграм

Тел.: +7 (960) 945-66-66Пологно Евгений Вячеславович

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