"Университет" дома обменялся победами с "Тюменью"

"Университет" сохранил за собой первое место в турнирной таблице

28 января 2024, 21:30, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1378117

Волейболисты "Университета" дома обменялись победами с "Тюменью". Очередные матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" состоялись 27 и 28 января в барнаульском спорткомплексе "Победа".

Первая встреча завершилась поражением "студентов" – 1:3. Счет по сетам (25:19, 21:25, 23:25, 23:25). Сегодня в повторном матче "Университет" взял реванш с результатом 3:0 (25:21, 30:28, 25:17).

После этих игр "Университет" сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

Следующие матчи барнаульцы проведут 3 и 4 февраля на выезде против волейболистов команды "Локомотив-Изумруд", которые находятся на второй строке.