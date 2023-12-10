"Университет" дважды выиграл у челябинского "Динамо"
Следующие матчи "студенты" проведут на выезде 16 и 17 декабря против магнитогорской "Магнитки"
10 декабря 2023, 21:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Волейболисты "Университета" дома дважды выиграли у челябинского "Динамо".
Матчи высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд состоялись 9 и 10 декабря в барнаульском спорткомплексе "Победа".
В первой игре "студенты" одержали трудную победу – 3:2, а сегодня в повторной встрече вновь выиграли с результатом 3:1.
После двойного успеха в играх с челябинцами "Университет" остается на первом месте в группе "Восток" высшей лиги "А".
Следующие матчи "студенты" проведут на выезде 16 и 17 декабря против магнитогорской "Магнитки".
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