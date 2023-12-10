"Университет" дважды выиграл у челябинского "Динамо"

Следующие матчи "студенты" проведут на выезде 16 и 17 декабря против магнитогорской "Магнитки"

10 декабря 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты "Университета" дома дважды выиграли у челябинского "Динамо".

Матчи высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд состоялись 9 и 10 декабря в барнаульском спорткомплексе "Победа".

В первой игре "студенты" одержали трудную победу – 3:2, а сегодня в повторной встрече вновь выиграли с результатом 3:1.

После двойного успеха в играх с челябинцами "Университет" остается на первом месте в группе "Восток" высшей лиги "А".

Следующие матчи "студенты" проведут на выезде 16 и 17 декабря против магнитогорской "Магнитки".