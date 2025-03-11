Уолтц: США продвигаются в переговорах с Украиной

Встреча двух делегаций проходит в саудовской Джидде

11 марта 2025, 22:59, ИА Амител

Флаг США / Фото: unsplash.com / Aaron Burden

Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с украинскими властями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в ответ на вопрос о ходе переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, что встреча двух делегаций проходит в саудовской Джидде. Ранее СМИ сообщили, что завершился первый раунд встречи. Однако через некоторое время стало известно, что обсуждения еще не завершены – стороны вернулись за стол переговоров.

"Мы продвигаемся", – сказал Уолтц во время перерыва в ответ на вопрос о ходе переговоров в Джидде.

Среди тем встречи, согласно предшествующим заявлениям сторон, могут быть соглашение о полезных ископаемых и возобновление поставок американских вооружений Украине.