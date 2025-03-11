Уолтц: США продвигаются в переговорах с Украиной
Встреча двух делегаций проходит в саудовской Джидде
11 марта 2025, 22:59, ИА Амител
Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с украинскими властями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в ответ на вопрос о ходе переговоров между Киевом и Вашингтоном.
Напомним, что встреча двух делегаций проходит в саудовской Джидде. Ранее СМИ сообщили, что завершился первый раунд встречи. Однако через некоторое время стало известно, что обсуждения еще не завершены – стороны вернулись за стол переговоров.
"Мы продвигаемся", – сказал Уолтц во время перерыва в ответ на вопрос о ходе переговоров в Джидде.
Среди тем встречи, согласно предшествующим заявлениям сторон, могут быть соглашение о полезных ископаемых и возобновление поставок американских вооружений Украине.
08:08:46 12-03-2025
Америкосы всегда врут и лапшу вешают на уши - только капитуляция хохлов и никаких перемирий что бы набрать американских патронов и конец всего этого судить этого клоуна наркошу как сами америкосы повесили Садама Хусейна не за что.
09:56:02 12-03-2025
США продвигаются в переговорах с Украиной ---- у США и не было проблем с Украиной, они были у Трампа