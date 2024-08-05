Упаковщик, строитель и сборщик. Компания "Либерти" приглашает работников на вахту
Рассказываем, что предлагает работодатель соискателям
05 августа 2024, 09:30, ИА Амител erid: LjN8KRsSf
Ищете высокооплачиваемую работу вахтовым методом с хорошими условиями труда? Обратите внимание на компанию "Либерти". Вот уже девять лет она успешно трудоустраивает специалистов по всей стране более чем в 400 населенных пунктах. "Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где уже успешно трудятся свыше 15 тысяч сотрудников. Присоединяйтесь и вы. Рассказываем о доступных вакансиях и условиях работы.
Кого набирают?
На работу вахтовым методом приглашают:
- упаковщика (-цу) на птицефабрику (80 000 руб.);
- рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.);
- рабочего на стройку (от 95 000 руб.).
Что предлагают?
Будущим сотрудникам компания "Либерти" предлагает не только достойную зарплату, но и хорошие условия труда, бесплатное проживание и питание, а также проезд туда и обратно за счет работодателя.
Для получения более подробной информации о вакансиях и условиях работы свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или через WhatsApp*.
"Либерти"
Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22
Тел.: +7 983-380-19-23
Сайт
* WhatsApp ("ВотсАп")
ООО "Либерти"Реклама
12:25:42 06-08-2024
Компании 9 лет и ни одного отзыва???
21:22:19 06-08-2024
Это компания известна как одна самых кидальных контор. Странно что СМИ делают им рекламу. Либерти давно в чёрных списках у вахтовиков.