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Упаковщик, строитель и сборщик. Компания "Либерти" приглашает работников на вахту

Рассказываем, что предлагает работодатель соискателям

05 августа 2024, 09:30, ИА Амител erid: LjN8KRsSf

Рабочий на стройке / Фото: freepik.com
Рабочий на стройке / Фото: freepik.com

Ищете высокооплачиваемую работу вахтовым методом с хорошими условиями труда? Обратите внимание на компанию "Либерти". Вот уже девять лет она успешно трудоустраивает специалистов по всей стране более чем в 400 населенных пунктах. "Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где уже успешно трудятся свыше 15 тысяч сотрудников. Присоединяйтесь и вы. Рассказываем о доступных вакансиях и условиях работы.

Кого набирают?

На работу вахтовым методом приглашают:

  • упаковщика (-цу) на птицефабрику (80 000 руб.);
  • рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.);
  • рабочего на стройку (от 95 000 руб.).

Что предлагают?

Будущим сотрудникам компания "Либерти" предлагает не только достойную зарплату, но и хорошие условия труда, бесплатное проживание и питание, а также проезд туда и обратно за счет работодателя.

Для получения более подробной информации о вакансиях и условиях работы свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или через WhatsApp*.

"Либерти"
Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22
Тел.: +7 983-380-19-23
Сайт

* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

Комментарии 2

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ДжулияЯ

12:25:42 06-08-2024

Компании 9 лет и ни одного отзыва???

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Александр

21:22:19 06-08-2024

Это компания известна как одна самых кидальных контор. Странно что СМИ делают им рекламу. Либерти давно в чёрных списках у вахтовиков.

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