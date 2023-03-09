Упал, очнулся – люк. "Росводоканал Барнаул" напоминает об опасности открытых колодцев

Позвоните в водоканал, если увидели незакрытый люк

09 марта 2023, 10:10, ИА Амител

Люк / Фото: водоканал

Барнаульский водоканал просит жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах. Даже если люк находится на обслуживании другой ресурсоснабжающей организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.

"Часто в конце зимы и начале весны люди открывают люки, думая, что они делают доброе дело – помогают быстрее уходить снегу, который тает. Однако мало того, что бытовая канализация не предназначена для приёма талых вод – для этого в городе есть ливневая канализация, так ещё и открытый люк может стать ловушкой для людей, животных или автомобилей. Пожалуйста, не открывайте колодцы, а если обнаружили открытый – сообщите нам", – обратился к жителям города и пригорода директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Передать информацию об открытом колодце можно по телефону 500-101, на главной странице сайта водоканала, нажав на кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!" или в официальной группе предприятия во "ВКонтакте".

В Барнауле более 60 тысяч колодцев находятся на обслуживании водоканала, которые относятся к сетям холодного водоснабжения и бытовой канализации. С начала 2023 года об открытых люках сообщили 61 раз, из которых восемь не имели отношения к водоканалу.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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